Liseliler bilgi yarışmasında, kıyasıya yarıştı

Giriş Tarihi: 18 Mart 2018 Pazar 21:36

Birecik İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından liseler arasında düzenlenen YKS Bilgi Yarışmasında öğrenciler, Şanlıurfa’da düzenlenecek finallerde yarışmak için ter döktü. 15 okulun katılım sağladığı yarışmada, Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi, Ayran Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi finale yükselen okullar oldu. Bilgi yarışmasının finali Birecik 11 Temmuz İlköğretim Okulu Konferans Salonunda yapıldı. Yarışmayı Birecik kaymakamı Kadir Perçi, Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı ile şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler takip etti.

Oldukça çekişmeli geçen bilgi yarışmasını Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi öğrencileri kazanarak Şanlıurfa’da yapılacak olan YKS Bilgi Yarışması yarı finaline katılmaya hak kazandı.

İHA