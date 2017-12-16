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LPG tankeriyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman karayolunda meydana gelen kazada, tankerden sızan gaz tedirginlik yarattı, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2017 Cumartesi 22:04
LPG tankeriyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yüklü tankerle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Şıngar idaresindeki 01 AG 304 plakalı LPG yüklü tanker ile Beyhan Turan yönetimindeki 34 NC 2515 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman karayolu Çakal köprüsü civarında çarpıştı.

Kazada sürücü Beyhan Turan ile Fatih, Dilber ve Mehmet Turan yaralandı. Kaza sonrası tankerden sızan gaz tedirginlik oluşturdu, itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

Ekipler, daha sonra araçta sıkışan yaralılardan ikisini sıkıştıkları yerden çıkardı. 

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

 

AA

 

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