Madencilik sektörü için 2018 kritik bir yıl

Giriş Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma 12:07

ALİ ATAR - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, bu yılı sektör için kritik bir yıl olarak değerlendirdiklerini belirterek, "2023 yılı ihracat hedefi olan 500 milyar doları ve 15 milyar dolarlık maden ihracatı hedefini yakalamak istiyorsak, 2018 de dahil her yıl yüzde 25'lik artış sağlamak zorundayız. Bu nedenle maden ve ormanizin süreçlerinin hızlandırılması çok önemli. Böylece yüzde 25'lik ihracat artışını yakalayabiliriz." dedi.

AA muhabirine madencilik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dinçer, 2018’in sektör temsilcileri için kritik bir yıl olduğunu söyledi.

Dinçer, Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedefleri arasındaki 15 milyar dolarlık maden ihracatı hedefini yakalaması için, her yıl yüzde 25'lik ihracat artışı sağlamak zorunda olduğunu dile getirerek, "Madencilik sektörü için 2018'in kaçırılmaması gereken bir yıl olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle maden ve orman izin süreçlerinin hızlandırılması çok önemli. Böylece yüzde 25'lik ihracat artışını yakalayabiliriz. Çünkü 2018'i kaçırırsak, sonraki yıllarda yüzde 40-45'lik artışlara ihtiyaç duyarız ki bu da gerçekçi bir hedef olmaz. İzinlerin alımındaki süreç ne kadar hızlı olursa hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız." diye konuştu.

İMİB Başkanı Dinçer, maden ve orman izinlerinin alınma süreçlerinin kısalması halinde, madenlerin o kadar çabuk ekonomiye kazandırılacağını savundu.

Birçok sektörün ihtiyacı olan madeni ithal ettiğine dikkati çeken Dinçer, "Halbuki Türkiye maden zengini bir ülke. Maden ve orman izinlerini kısa sürede alabilirsek üretimlerimizde artış sağlayabilir ve ithal ettiğimiz madenlerde ithalattan kurtulmuş oluruz. İhracatımızı arttıracağımız ve ithalatın da önüne geçeceğimiz için cari açığın azaltılmasında rol oynamış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dinçer, maden ihracatının ocak ve şubat aylarında toplam 725 milyon dolar olduğunu, doğal taş ihracatının ise aynı dönemde toplam 270 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Maden ihracatının 2017’de yüzde 24 artarak 4,69 milyar dolara ulaştığını bildiren Dinçer, "Doğal taş ihracatımız ise toplam maden ihracatının yarısını oluşturdu. 2017'de bir önceki yıla göre doğal taş ihracat artışımız, değerde yüzde 13,43 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin mermer ithalatı 150 milyon dolar civarında. Biz cari dengeye pozitif katkı yapan bir sektör olarak büyümemizin Türkiye ekonomisine katkılarını da çok önemli görüyoruz.” diye konuştu.

- "Doğal taş pazarında büyüme şansımız çok yüksek"

Dinçer, ana hedeflerinin bulundukları pazarlarda paylarını yükseltmek ve yeni pazarlara ihracat yapabilmek olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu amaçla öncelikli olarak 2016 yılında dünya doğal taş ithalat-ihracat rakamlarını inceledik. İthalat yapan ülkelerdeki pazar paylarını, bizim bu ülkelerdeki ihracat payımızı hesapladık ve bu verileri üyelerimizle paylaşarak daha etkin olabilecekleri pazarları bilgilerine sunduk. Kanada, Meksika, Brezilya, Endonezya, Malezya’yı büyüyebileceğimiz pazarlar olarak görüyoruz.

Doğal taş ihracatımız, maden ihracatı içinde en büyük kalemi oluşturuyor. Bu pazarda büyüme şansımız çok yüksek. Şu anda 18,5 milyar dolarlık dünya doğal taş pazarının yüzde 10’unu gerçekleştiriyoruz. İtalya yüzde 12’sini gerçekleştiriyor. Dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 33’üne sahibiz. 400 renk çeşidimiz ve kalitemizle, mermerde öne çıkan İtalya’yla rekabet edebilecek durumdayız. Hem blok hem işlenmiş mermer ihracatında potansiyelimiz çok yüksek. Çin’in blok mermer-traverten ithalatının yüzde 54’ünü, Hindistan’ın yüzde 30’unu biz karşılıyoruz. İtalya ise Hindistan’da yüzde 49 pazar payına sahip. Biz de yeni pazarlara giriş yaparken, mevcut pazarlarımızda daha da güçlenebiliriz."

- "Fiyatımızı artırmalıyız"

İtalya'nın tonu bin dolardan mermer satarken Türkiye'nin tonu 500 dolara sattığına işaret eden Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim birim fiyatımızı artırmamız çok önemli. İç pazarımızın güçlü olması ihracatta da fiyatı artırmamıza yardımcı olacaktır. Sektördeki tüm dernekler ve birliklerle diyaloğumuzu güçlendirmek, ihtiyaçlarımızı ilgili kurum ve kuruluşlara, kamuya ve kamuoyuna anlatmak misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Biz hem sektör hem de kamuoyu olarak, maden sektörünün değeri ve ekonomiye katkısı konusunda bilinçlenmeliyiz.

Milli maden politikası çerçevesinde çalışan stratejik bir sektörün mensupları olarak ekonomimize 40 milyar dolara yakın bir katkı sunuyoruz. Kullandığımız pek çok üründe maden bulunuyor. İthal girdimiz bulunmaması nedeniyle cari dengeye olumlu katkıda bulunuyoruz. Bu vazgeçilmez sektörde maksimum iş güvenliği ve çevreye saygı politikası ile ülke ekonomimize katkı sunup istihdam yaratmaya devam edeceğiz."

- "Türk mermerini tanıtmak için MIPIM’e katılıyoruz"

İMİB Başkanı Aydın Dinçer, markalaşarak Türk mermerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, doğal taşların tasarım dünyasıyla entegrasyonunu sağlayabileceklerini dile getirdi.

Türk doğaltaşının kalitesi ve çeşitliliği göz önüne alınırsa hak ettiği yer ve değerde olmadığına dikkati çeken Dinçer, "Markalaşarak Türk mermerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Doğal taşımızın tasarım dünyasıyla entegrasyonunu sağlayabiliriz." dedi.

Madencilik sektörünün temsilcileri olarak uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM'e katılacaklarını bildiren Dinçer, fuarda "Turkish Stone" markasıyla Türk mermerini yabancı yatırımcılara tanıtacaklarını belirtti.

Dinçer, "Türk mermerinin kalitesi, sektör tarafından biliniyor. Ancak tüm dünyadaki mimarlık ofislerinin ve son kullanıcının marka algısı arttırılmalı. Türk mermerini uluslararası pazarda markalaştırıp katma değerini yükseltmek için karar vericilere, proje hazırlayan mimarlara ulaşarak Türk mermerini tüm yönleriyle anlatmamız ve tanıtmamız gerekiyor. Son kullanıcının Türk mermerini tanıması sektörü düşük fiyat sıkıntısından kurtaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AA