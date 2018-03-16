Mağarada antrenman 12 madalya getirdi

Giriş Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma 17:28

Şanlıurfa'da spor salonuna dönüştürülen mağarada antrenman yaparak müsabakalara hazırlanan dezavantajlı gençler, Türkiye Wushu Şampiyonası'ndan 12 madalyayla döndü.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu'nda görevli Yavuz Kara tarafından gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yaklaşık 2 yıl önce Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği (KADER) kuruldu.

Kara'nın girişimleri sonucu, spor salonu bulunmayan mahalledeki, uyuşturucu satıcılarının mekanı olan iki mağara, tadilat yapılarak dernek bünyesinde spor salonu olarak kullanılmaya başlandı.

Dezavantajlı 30 genç, dernek bünyesinde wushu, muay thai ve kick boks dallarında antrenörler nezaretinde çalışmalara başladı.

Sporcular, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 5-14 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Şampiyonası'nda 12 madalya kazandı.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlıklarının uyuşturucuyla mücadele kapsamında çeşitli projeler yürüttüğünü hatırlattı.

Bu kapsamda KADER bünyesinde yakın dövüş sporları kulübünü kurduklarını belirten Keşküş, "Bakanlığımızın uyuşturucuyla mücadele kapsamında Topdağı mevkisindeki mağaralarda çalışma başlattık. Yavuz kardeşim bu mağaraları temizleyip, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için spor salonuna çevirdi. Kurduğu spor kulübü 6 ay gibi kısa bir sürede büyük başarılar sağladı. Wushu Türkiye Şampiyonası'ndan 3'ü altın 12 madalya getirdiler. Biz de çok mutlu olduk." diye konuştu.

Bu tür projelere imkanları çerçevesinde destek sunduklarını anlatan Keşküş, şöyle devam etti:

"Gençlerimizden, çocuklarımızdan sorumluyuz. Onların kısıtlı imkanlarla bu başarısı, inanıyorum ki birçok insana örnek teşkil edecek. Biz bu işi önemsiyoruz. Çocuklarımıza spor malzemesi konusunda destek olduk. Çocuklarımız burada hem sporunu yapıyor hem de dernek statüsü altında ilimle ilgili çeşitli eğitimler alıyorlar. Çocuklarımız derece aldıktan sonra bakanımıza götürdük. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisi de burayı çok merak ettiğini ve görmek istediğini ifade etti. İnanıyoruz bu başarı birçok insana örnek olacaktır."

- "Mağarayı spor salonu haline getirdik"

Dernek başkanı Yavuz Kara ise AK Parti İl Başkanlığınca kurulan Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonunda görev aldığını belirterek, parti olarak uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Uyuşturucu çetelerinin ve terör örgütlerinin fırsat kolladığını belirten Kara, sahip çıkılmadığında gençlerin ve çocukların kötü ve art niyetli insanların eline düştüğünü kaydetti.

Kara, gençlerin toplumun geleceği olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu kuruldu. Buradaki mağaraların uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarının yuvası haline geldiğini gördük. İki mağarayı kendi imkanlarımızla temizledik. Gençleri ve mülki amirleri buraya davet ederek, kötü imajı silmeye çalıştım. Bir mağarayı Kur'an kursu diğer mağarayı da spor salonu haline getirdik. Daha sonra buraya gelen gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spora yönlendirdik."

- "Sporcularımız otomobil lastiğiyle antrenman yaptı"

Sporcuların imkansızlıklara rağmen büyük başarı sağladığını aktaran Kara, şöyle devam etti:

"Sporcularım 6 ay gibi kısa sürede hazırlandı. Kulüp bünyesinde antrenör belgesi bulunan 4 sporcumuz var. Onların çalıştırdığı gençlerimiz gecesini gündüzüne katarak bu başarıyı sağladı. Burada imkanlarımız kısıtlı, sporcularımız aletleri olmadığından çoğu zaman otomobil lastiğiyle antrenman yaptı. Betondan yaptıkları ağırlıklarla hazırlandılar. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda daha güzel başarılar sağlarlar."

Sporculardan Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Şükran Ata da Topdağı Mahallesinde doğduğunu ve çocukluğunun bu mahallede geçtiğini söyledi.

Antrenman yaptıkları mağaranın daha önce uyuşturucu satıcılarının mekanı olduğunu ifade eden Ata, şunları kaydetti:

"Muay thai, kick boks ve wushu sporu yapıyorum. Bu dallarda daha önce Türkiye ve bölge birinciliklerim oldu. Geçen ay Antalya'da düzenlenen organizasyonda Türkiye ikincisi oldum. Gençler spor yapsın, spor insana öz güven sağlıyor ve kafasını dağıtması için en güzel yol. Buraya gelip sporumuzu yapabiliyoruz. İmkanlarımız çok az. Çoğu zaman otomobil lastiğiyle antrenman yaptık, kendi yaptığımız ağırlıklarla çalıştık. Sağ olsun Yavuz ağabey çok emek verdi."

Abdulvahap Koyuncu ise lise son sınıf öğrencisi olduğunu, wushu sporuna ağabeyinin yönlendirmesiyle başladığını ifade etti.

Ağabeyi Harun Koyuncu'nun da wushuda Türkiye şampiyonu olduğunu dile getiren Koyuncu, "Ben wushu dalında Türkiye ikincisi oldum Antalya'da. Kısa sürede hazırlanmamıza rağmen şampiyonadan 12 madalya getirdik. İmkanlarımız iyileşirse, inşallah daha güzel başarılar sağlarız." ifadelerini kullandı.

AA