Mahalle Sakinlerinden Elektrik Kesintisi İsyanı

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2017 Çarşamba 20:10

Urfahaber haber ihbar hattına gelen şikayetlerde Haliliye İlçesine bağlı Yenişehir Osmangazi Mahallerinde her gün yaşanan sürekli elekrik kesinisi mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

Mahalle sakinleri adeta kasıtlı olduğunu ettikleri elektrik kesintisi için urfahabere yaptıkları açıklamada, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ)'ne defalarca başvuru yaptıkları halde hergün 4-5 defa yaşanan elektrik kesintisine çözüm getirlmediğini ifade ettiler.

Vatandaşlar yaşanan sık sık elektrik kesintisi yüzünden birçok elektrikli cihazlarının arza yaptığını da iddia ettiler.

Mahalle sakinlerinden İsmail Tanal konuya ilişkin Urfa Haber'e yaptığı açıklamada:

"Şanlıurfa Haliliye İlçesinin Yenişehir Osmangazi Mahallerinde sanki kasıtlı olarak hemen hemen hergün enerji kesiliyor.Defalarca şikayet etmemize aramamıza rağmen karşımızda bırakın sorunu çözmeye konuşacak muhatap bulamıyoruz. Yatkililerden bu konuda çözüm ve ilgi bekliyoruz" dedi