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Mahalle Sakinlerinden 'Hayali Oy' Iddialarına Tepki

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nin Gölcük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, iş için Muğla'da bulunan kişilerin yerine, başkalarının oy kullandığı iddiasına mahalleli tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2017 Cuma 10:06
Mahalle Sakinlerinden 'Hayali Oy' Iddialarına Tepki

ANAYASA değişikliği referandumunda,  Şanlıurfa'nın  Hilvan İlçesi'nin  Gölcük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, iş için  Muğla'da bulunan kişilerin yerine, başkalarının oy kullandığı iddiasına mahalleli tepki gösterdi.

Hilvan'ın  Gölcük Mahallesi'nde kurulan 1050 ve 1051 nolu sandıklarda,  Muğla'nın  Datça İlçesi'ndeki inşaatlarda çalışıp, referandum için sandığa gitmediği belirtilen kişilerin yerine, başkalarının oy kullandığı öne sürüldü. CHP  Hilvan İlçe Başkanı Abuzer Bebe'nin  Hilvan İlçe Seçim Kurulu'na dilekçeyle başvurup, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu iddialarına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Mahalleli, referandum oylamasında gelmeyenlerin yerine kimsenin oy kullanmadığını savundu. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen mahalleli, durumun iftiradan ibaret olduğunu öne sürdü.

 

(sondakika.com)

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