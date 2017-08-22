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Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 21:42
Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla  Malatya merkezli  Elazığ,  Sivas ve  Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifadeleri alınan 4 kişi serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenlerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, 2 kadın da küçük çocukları olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

(sondakika.com)

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