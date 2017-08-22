Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 21:42

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla Malatya merkezli Elazığ, Sivas ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifadeleri alınan 4 kişi serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Adliyeye sevk edilenlerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, 2 kadın da küçük çocukları olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(sondakika.com)