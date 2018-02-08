Malatya ve çevresi için sis ve don uyarısı yapıldı

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 12:36

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, gece ve sabah saatlerinde lokal olarak sis ve pus ile yer yer buzlanma ve don beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaş ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bölgede gün içinde havanın, yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu geçmesinin öngörüldü.

Hava sıcaklıklarında önemli değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AA