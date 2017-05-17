Mangala'yı Torunları Devraldı

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2017 Çarşamba 20:24

Unutulmaya yüz tutan, Osmanlı döneminde şehzadelerin oynadığı zeka ve strateji oyunu olarak bilinen mangala, düzenlenen turnuvalarla yaşatılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezi tarafından okullararası Mangala Turnuvası düzenlendi. Şanlıurfa Arkeoloji Müze Kompleksinde tarihi sütunlar arasında, çalınan klasik müzik eşliğinde 80 okuldan, 80 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın şampiyonu belli oldu. Gerçekleştirilen turnuvada öğrenciler zeka ve strateji oyunu olan mangalada birbiriyle kıyasıya yarıştı.Turnuvanın sonunda özel bir okulda okuyan Muhammet Canbeyli birincilik ödülünü aldı. 12 yaşındaki öğrenci Canbeyli, birincilik ödülünü aldığı için mutlu olduğunu belirterek arkadaşlarını tebrik etti. Canbeyli, "Mangala bir zeka oyunudur. Toplamda 48 taş ile oynanır. 2 oyuncu ile oynanır, her oyuncunun 24 taşı olur. Her kuyuda da 4 taş bulunur. Eğer son taşımız hazinemize gelirse tekrardan bizde olur. Rakiplerimi de tebrik ediyorum, hepsi çok iyi oynadı. Arkadaşlarımın ümitlerini kesmemesini istiyorum. İnsan bir şeyi gerçekten isterse onu başarabilir" şeklinde konuştu.Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ümit Doğan ise turnuvayı Osmanlı geleneğini yaşatmak için düzenlediklerini ifade etti.

Şanlıurfa genelinde ilk önce 80 öğretmene mangala eğitimi verildi. 80 öğretmenimiz okullarında mangala turnuvası düzenledi. Mangalanın Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay yörelerinde oynandığını da hatırlatan Doğan, zeka ve strateji oyunu olan mangala askeri birliklerini koruma oyunu olarak bilindiğini söyledi.

Turnuvada 80 öğrenciyi geride bırakan Muhammet Canbeyli birincilik ödülünü alırken ilk 10'a giren diğer öğrencilerde ödüllendirildi.

(sondakika.com)