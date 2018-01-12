Mardin'de 12 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 16:07

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kızıltepe ilçe merkezinde yapılan operasyonda, hakkında 12 ayrı suçtan kaydı bulunan L.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor

AA