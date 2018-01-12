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Mardin'de 12 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 ayrı suçtan aranan L.Ö. yakalandı.

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 16:07
Mardin'de 12 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kızıltepe ilçe merkezinde yapılan operasyonda, hakkında 12 ayrı suçtan kaydı bulunan L.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor

 

AA

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