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Mardin'de kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası

Yeşilli ilçesinde kaçırıldığı iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu, kendisini kaçırdığı öne sürülen kuzeniyle Şanlıurfa'da polise teslim oldu - İfadesi alınan kız çocuğu daha sonra ailesine teslim edildi

Giriş Tarihi: 25 Mart 2018 Pazar 11:30
Mardin'de kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası

Ailesi tarafından kaçırıldığı öne sürülen D.M, kendisini kaçırdığı iddia edilen kuzeni İ.S. ile dün Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Burada ifadesi alınan D.M, daha sonra götürüldüğü Mardin'deki ailesine teslim edildi.

Gözaltına alınan İ.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yeşilli ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'nde 13 gün önce baba M.M. ve anne M.M, evde olmadıkları sırada kızları D.M'nin kaçırıldığını ileri sürerek, polis merkezine başvurmuştu.

Olayın ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olaya iştirak ettiği değerlendirilen şüpheli B.S. tutuklanmıştı.

 

AA

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