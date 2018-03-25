Mardin'de kız çocuğunun kaçırıldığı iddiası

Giriş Tarihi: 25 Mart 2018 Pazar 11:30

Ailesi tarafından kaçırıldığı öne sürülen D.M, kendisini kaçırdığı iddia edilen kuzeni İ.S. ile dün Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Burada ifadesi alınan D.M, daha sonra götürüldüğü Mardin'deki ailesine teslim edildi.

Gözaltına alınan İ.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yeşilli ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'nde 13 gün önce baba M.M. ve anne M.M, evde olmadıkları sırada kızları D.M'nin kaçırıldığını ileri sürerek, polis merkezine başvurmuştu.

Olayın ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olaya iştirak ettiği değerlendirilen şüpheli B.S. tutuklanmıştı.

AA