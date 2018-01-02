Giriş Tarihi: 2 Ocak 2018 Salı 18:40

Yetkinler İmam Hatip Lisesi Ortaokulu'nun ev sahipliğinde Mimar Sinan İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen yarışmaya, 10 okuldan öğrenciler katıldı.

Semazen gösterisinin yapıldığı ve çeşitli şiirlerin okunduğu yarışmada, öğrenciler Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu.

İlçe müftülerinden oluşan jürinin görev yaptığı yarışmada, puanlamaya göre dereceye giren öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından ödülleri takdim edildi.

İl birinciliğini Mazıdağı İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Taha Tuna, ikinciliği Kabala Şakir Nuhoğlu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Yusuf Hasar, üçüncülüğü ise Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kılay Biltekin elde etti.

AA