Mardin'de öğrenciler tiyatro ile buluştu

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 00:39

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Çocuk Gülerse Şehir Güler Projesi" kapsamında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun "İki Bavul Dolusu" adlı tiyatro oyunu, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, projesi kapsamında kentteki çocukları ilklerle buluşturmaya devam ettiklerini kaydetti.

Belediyenin her kuruşunu vatandaşlara harcadıklarını aktaran Vali Yaman, "Kırsal mahallelerde yaşayan ve daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocuklarımızı sinemaya ile buluşturduk. ‘Mahalleme Havuz Geldi’ projesini hayata geçirerek çocukları havuzla tanıştırdık. 'Minikler üşümesin' diyerek kırsal mahalleleri tek tek gezerek minik yavrularımıza atkı, eldiven ve bere dağıttık. ‘Yazın havuz kışın buz pateni’ dedik ve yarıyıl tatilinde karnelerini alan öğrencilerimize buz patenini hediye ettik." ifadelerini kullandı.

Şehirdeki çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:

"Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şehirde okuyan öğrencilerimizi tiyatro ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Diyarbakır Devlet Tiyatroları oyuncularından oluşan ‘bir bavul dolusu’ tiyatro oyununu öğrencilerimizle buluşturduk. Öğrenicilerimiz tiyatroyu izlerken hem öğrendiler hem de eğlendiler. Çocuklarımıza yönelik eğitici, öğretici ve eğlendirici etkinliklerimiz devam edecek."

AA