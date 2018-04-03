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Mardin'de uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları

Mardin'de uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2018 Salı 11:45
Mardin'de uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bazı adreslere düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Midyat ilçesinde kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde 1 kilo 200 gram esrar, Artuklu ilçesinde bir araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

    AA
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