Mardin'de uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2018 Salı 11:45

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bazı adreslere düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Midyat ilçesinde kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde 1 kilo 200 gram esrar, Artuklu ilçesinde bir araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.