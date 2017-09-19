Maşuk'ta veliler ve öğrencilerden yol isyanı

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2017 Salı 11:30

Şanlıurfa'da şehir merkezinin ortasında yer alan, yerleşime açılan Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk mahallesinde eğitime başlayan okulun bozuk yolu öğrenci velilerini ve öğrencileri adeta isyan ettirdi.

Maşuk mahallesinde 2017-2018 öğretim dönemine başlayan Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin yolu görenleri hayretler içinde bırakıyor, yol demeye bin şahitin gerektiği görüntüsü veren durum başta öğrenci velileri olmak üzere, servis firamalarını ve öğrencileri adeta isyan ettiriyor.

Şuan halı hazırdaki yolun, kullanılmaz halde olduğu görüntülere yansırken, kış ayının gelmesi ile birlikte hepten kullanılamaz duruma geleceğini belirten vatandaşlar, vali Erind'den destek isteyerek, büyükşehir belediyesi ve karaköprü belediyesine ateş püskürdü.

Yolun biran önce düzenlenmesini ve asfaltlanmasını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye aşkanı Nihat Çiftçi ve Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'den isteyen vatandaşlar şunları söylediler:

"Burası Şanlurfa Merkez Adnan Menderes Anadolu Lisesi yolu ,ayıptır ,yazıktır, bu milleten aldığınız vergiler nerde, sayın vali, Büyükşehir ve Karaköprü belediyesi, hani hizmet."

"Bu okula siz olsanız yolu böyleyken, çocuğunuzu gönderebilirmisiniz. Ne servis araçları ne araçlarımızla gidip gelemiyoruz. Kışın nasıl olacak. Ne yapacaklarsa yapsınlar, çıkıp şurayı burayı asfaltladık diyorlar, bu mu eğitime destek"

" Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye aşkanı Nihat Çiftçi ve Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'den bu yolun düzeltilmesini istiyoruz. Lütfen sesimizi duysunlar çocuklarımıza yazıktır, günahtır"