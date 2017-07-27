Mehmet Demirkol: Milli Takım'ın Yeni Hocasını Açıkladı

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:12

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevlerinden istifa ettiğini açıklaması üzerine yeni teknik direktör hakkında düşüncelerini aktardı. Terim'in Galatasaray'a gidebileceğini düşündüğünü söyleyen Demirkol, "Beşiktaş taraftarını kızdırmak istemem ama yeni teknik direktör Şenol Güneş olacak gibi gözüküyor" dedi.



Demirkol'un açıklamaları şu şekilde:



"Aslında çok da beklenmedik bir durum değil. Konuşulan bir durumdu bu. Daha önceden de olabilirdi ama bugün oldu. Hayırlısı olsun"



"DURSUN ÖZBEK YÖNETİMİ İÇİN RAHATLATICI BİR HAMLE OLUR"



Birkaç kulübü etkileyecek durumlar olacaktır bu istifanın. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı etkileyecek bir zincirleme reaksiyon olacak gibi gözüküyor. Galatasaray yönetiminin yoğun bir baskısı olacaktır. Dursun Özbek yönetimi için de rahatlatıcı bir hamle olur. Terim de son basın toplantısında Galatasaray'ın altını çizmişti. Galatasaray'ın parası da var. Transfer yapabiliyorlar.



Milli Takım'ın başına kim geçecek. Beşiktaş taraftarını kızdırmak istemem ama yeni teknik direktör Şenol Güneş olacak gibi gözüküyor."





(haberler.com)