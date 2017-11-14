Mehmet Kartal kalemliklerde yaşayacak

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2017 Salı 17:44

Akçakale Belediyesi ve Hilful Fudul Derneği’nin işbirliği ile hayata geçirilen Mehmet Kartal Tekstil Atölyesi’nde üretilen kalemlikler, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda dağıtılacak. Kısa süre önce faaliyete geçen atölyede incelemelerde bulunan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın eşi Ayşenur Ayhan, 250 kişiye istihdam sağlayacak yeni projenin de müjdesini verdi.

Akçakale Belediyesi ve Akçakale Hilful Fudul Derneği tarafından ilçeye kazandırılan Mehmet Kartal Tekstil Atölyesi’nde çarklar üretim için dönüyor. Geçtiğimiz hafta açılışı yapılan atölye ilk siparişini aldı. Çift vardiya olmak üzere, toplam 150 kadının istihdam edildiği Mehmet Kartal Tekstil Atölyesi’nde Sağlık Bakanlığı için okullarda dağıtılmak üzere 7 milyon adet kalemliğin üretimine başlandı.

KADINLARLA SOHBET ETTİ

İlçenin sevilen siyasetçilerinden Mehmet Kartal adına açılan atölyeyi ziyaret eden Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın eşi Ayşenur Ayhan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aynı zamanda işletmenin sahibi olan, Akçakale Hilful Fudul Derneğı Başkanı Hamit Ataman’ın da eşlik ettiği Ayşenur Ayhan, dikiş atölyesinde çalışan kadınlarla sohbet etti.

İLK SİPARİŞ SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN

Ayşenur Ayhan, Akçakale Belediyesi ve Hilful Fudul Derneği’nin önemli bir hizmeti ilçeye kazandırdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Sosyal proje kapsamında kurulan atölyenin ilk müşterisinin Sağlık Bakanlığı olduğunu dile getiren Ayşenur Ayhan, kısa süre önce kurulmasına rağmen bu kadar büyük bir sipariş almasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

TÜKETİMDEN ÜRETİME GEÇTİLER

Projenin temel hedefinin ev hanımlarını iş hayatına kazandırmak olduğunu dile getiren Ayşenur Ayhan, “Belediyemiz ve Hilful Fudul Derneği’nin projesi sayesinde kadınlarımız tüketen değil, üreten toplumun bir parçası oldular. Atölyede çalışan kadınlarla sohbet ederken gözlerinde üretime katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını gördüm. Sadece bu bile yapılan işin ne kadar anlamlı ve yerinde olduğunun göstergesidir” dedi.

Ayşenur Ayhan, atölyede çalışan kadınların hem ev ekonomilerine, hem de ilçe ekonomisine önemli katkı saylayacağına da dikkat çekti.

YENİ PROJENİN MÜJDESİNİ VERDİ

Mehmet Kartal Tekstil Atölyesi’nin başlangıç olduğunu dile getiren Ayşenur Ayhan, Akçakale Belediyesi ile Akçakale Hilful Fudul Derneği’nin yeni projesinin de müjdesini verdi. Ayşenur Ayhan, kadın ve erkek olmak üzere toplam 250 kişinin istihdam edileceği projenin çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Ayşenur Ayhan, incelemelerinin ardından dikiş atölyesinde çalışan kadınlarla öğle yemeğinde de bir araya geldi.