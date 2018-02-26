Mehmet Yavuz Güven Tazeledi

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2018 Pazartesi 22:24

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, tek listeyle gidilen Olağan Genel Kurul’da güven tazeledi ve yeniden başkanlığa seçildi.



Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Mehmet Yavuz Dernek Merkezi’nde düzenlenen Olağan Genel Kurulu’nda Mehmet Yavuz yeniden başkan seçildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongreye tek listeyle gidilirken, yapılan seçim sonucu Kemal Mehmet Yavuz yeniden başkanlığa seçildi.

Olağan Genel Kurulda ayrıca Şehit Ailelerinin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Dernek Başkanlığına yeniden seçilen Kemal Mehmet Yavuz, kongre sonrası yaptığı açıklamasında şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada Şehit Ailelerinin hizmetinde olacağını ve Şehit Ailelerinin sorunlarının çözülmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şehit Ailelerinden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür eden Başkan Mehmet Yavuz, yeniden başkanlığa seçilmesinden dolayı Şehit Aileleri tebrik etti.