Ana Sayfa Güncel Merdivenlerden düşen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Merdivenlerden düşen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Bir iş yerinin yaklaşık bir metre yüksekliğindeki merdivenlerinden yere düşen yaşlı adam hastanelik oldu.

Giriş Tarihi: 26 Mart 2018 Pazartesi 20:46
Merdivenlerden düşen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde yaşandı. İkindi namazını kıldıktan eve giden Velid D. isimli Suriye uyruklu yaşlı adam, önünden geçtiği iş yerinin yaklaşık bir metre yüksekliğindeki merdivenlerinden yere düştü.

Yüzünden ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

iha

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık