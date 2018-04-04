Mesire alanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi verilecek

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2018 Çarşamba 14:40

Başkan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, açılışı Cumhurbaşkanı tarafından yapılan en büyük 3. asma köprü olan Nissibi Köprüsü'nün yanı başında yapımı devam eden 50 bin metrekarelik sosyal tesislere "Recep Tayyip Erdoğan" ismini vereceklerini belirtti.

Mart ayı belediye meclis toplantısında söz konusu karar aldıklarını belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce hizmete açtığı, açıldığı tarih itibariyle 3. en büyük ve uzun asma köprüsü olan Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa, güzel şehrimiz Siverek ile Kahta'yı birbirine bağlayan çok güzel bir köprü oldu. Cumhurbaşkanımız projelendirme aşamasından tutun da diğer bütün inşaat aşamalarını birebir takip etti. Bu eserin yanı başında Siverek Belediyesi olarak bizler de en büyük maddi kaynaklarımızı aktarmak ve projelendirmek suretiyle Nissibi Köprüsü'nün hemen yanı başında içerisinde sosyal tesisi, sosyal yaşam alanları, çocuk oyun alanları bulunduğu bir yer yapıyoruz. Şu anda inşaatımızın tamamlanma aşamasında." şeklinde konuştu.

Tesisin tamamlanmasıyla bölge turizmine de hareketlilik geleceğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Temmuz ayı sonunda tamamlayıp bölge insanımızın yanı sıra dünya insanlarının da hizmetine sunacağımız bu büyük ve devasa esere, 'Recep Tayyip Erdoğan' ismini vermeyi uygun gördük. Nissibi Köprüsü gibi güzide ve uzun yıllar hizmet edecek olan bu köprüyü bölgemize kazandırdıkları için başta liderimiz değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti hükümetimize Siverek halkı adına teşekkür ediyorum."

AA