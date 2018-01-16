Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:21

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 6 şehirde çarşamba ve perşembe günü yağmur ile karla karışık yağmur etkili olacak.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ayrıca, Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde karla karışık yağmur, Siirt'in Baykan, Eruh, Pervari, Şirvan ve Tillo ilçelerinde yarın karla karışık yağmur ve perşembe günü ise hafif kar yağışı, Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde de karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.

AA