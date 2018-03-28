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Meteorolojiden Toz Uyarısı

Açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar bölgenin tamamında hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 28 Mart 2018 Çarşamba 22:34
Meteorolojiden Toz Uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugünden başlayarak yarın akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiği için hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, yarın bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

 

 

AA

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