Mevsimlik İşçileri Zorlu Yaşam Mücadelesi Veriyor

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:06

Sivas merkeze 64 kilometre uzaklıktaki Kangal ilçesine Şanlıurfa başta olmak üzere diğer Doğu ve Güneydoğu illerinden gelerek saman toplayan tarım işçileri kurdukları çadırlarda zorlu bir yaşam içerisinde hayat mücadelesi veriyor. Çadırlarda su ve elektrik olmadığı için sağlıksız koşullarda yaşayan işçiler kendi ihtiyaçlarını da kendileri karşılıyor. Eşlerini memleketlerinde bırakarak ekmek parası için mücadele veren işçiler hem yemek yapıyor hem de çamaşır ve bulaşık yıkıyor.



Şanlıurfa'dan saman toplamaya geldiklerini belirten Hüsnü Kızan, "Burada saman toplamada çalışıyoruz. Pislikte yaşıyoruz. Ne suyumuz var ne kanalizasyonumuz var. Çok zor durumdayız. Gece saat 2'de uyanıyoruz. Öğlen vakti eve dönüyoruz. Havalar çok sıcak. Çadırlarımız naylon çadır olduğundan dışarıdan daha sıcak. Ailemizi Şanlıurfa'da bıraktık. Yalnız geldik. 2 aydır çocuklarımı torunlarımı görmüyorum. Özlüyoruz ailemizi her şeyi kendimiz yapıyoruz. Elbiselerimizi ellerimizle yıkıyoruz" dedi.



Üniversiteli mevsimlik işçi



Kocaeli Üniversitesi'nde Siyaset Bilimleri okuduğunu ifade eden Kamil Yayasit ise, "Hayat çok zor. Her sene bu işi yapıyoruz. Annem babam yaşlı olduğundan dolayı onlara katkımın olması istiyorum. Bu nedenle bu işi yapıyorum. Hem de kendi harçlığımı çıkarıyorum. Yazları bu işi yapıyorum. Buralara gelip çadırlarda kalıyoruz perişan oluyoruz" diye konuştu.



(haberler.com)