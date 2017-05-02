Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Önemli Düzenleme

Giriş Tarihi: 2 Mayıs 2017 Salı 23:44

Konuyla ilgili yıllardır çalışmalar yapan ve genelgenin yayımlamasında önemli katkısı bulunan Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma Komisyon Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut KAÇAR yayımlanan genelgeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Komisyon Başkanı KAÇAR; “24. dönemde TBMM bünyesinde Mevsimlik Tarım İşçilerinin sorunlarını araştırmayla ilgili komisyon kurulduğunu, komisyonun üç aylık yoğun çalışması sonucu bir rapor hazırlandığını, bu rapordaki çözüm önerilerine uygun bir genelgenin yayımlamış olmasını memnuniyet verici olduğunu ifade etti.”

Komisyon Başkanı KAÇAR; “Yaptığımız çalışmalarda özellikle Mevsimlik Tarım İşçilerinin kayıt altına alınmaması, çocuk işçiliği ve çocukların eğitim hakkından mahrum kalması, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çalışmaya gittikleri yerlerde alt yapısı olmayan, su, elektrik gibi temel ihtiyaçlardan mahrum tarla içinde çadırlarda kaldığını, bununda ciddi bir sorun olduğunu belirtti.”

KAÇAR; “Yeni yayımlanan genelge ile mevsimlik tarım işçilerinin kayıt altına alınmasının zorunlu hale getirildiğini, Mevsimlik Tarım İşçisi ailelere çalışmaya gittikleri yerlerde valilikler tarafından alt yapısı tamamlanmış, içerisinde okulu, aile sağlık merkezi olan sosyal tesislerin bulunduğu, elektrik, su, wc, banyo, çamaşırhane ve benzeri donatılarının olduğu yerleşim yeri yapılmasının zorunlu hale getirildiğini ve ayrıca çocukların eğitiminin gittikleri yerlerde yapılmasının mecburi hale getirildiğini ifade etti.”

Bu genelgenin takibini bizzat Çalışma Bakanı başkanlığında, ilgili bakanlıkların müsteşarlarından oluşan bir komisyon takip edecek, Ayrıca elektrik, su giderleri dahil yeni yapılacak tüm alt yapı masrafları genel bütçeden karşılanacaktır.