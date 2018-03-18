MHP Kongresinde Özyavuz Rüzgarı

Giriş Tarihi: 18 Mart 2018 Pazar 22:03

MHP Lideri Devlet Bahçeli yeniden Başkan seçildiği 12.Büyük Kongrede MKYK üyeliğine Harran eski Belediye Başkanı ibrahim Özyavuz tekrar seçildi.

Kongreye MHPŞanlıurfa il Başkanı Mahmut Güneş ve teşkilatların tamamı katıldı. Kurultayın açılışında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Hem MHP hem de partisiyle birlikte sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel kuşatmaya alındı. Bu kuşatmaya tesir düzeyi yüksek ilk vuruş 15 Temmuz'da Türk milleti tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci vuruş 24 Ağustus 2016 Fırat Kalkanı Harekatı, üçüncüsü ise Zeytin Dalı Harekatı'dır. Tehlike geçti mi? Asla. İşbirliği ve uzlaşmaya kulak tıkayamazdık. "ifadelerini kullandı.

İbrahim Özyavuz kongre sonrası yaptığı açıklamada her zaman sahada ve halkla içe olduklarını vurgulayarak, kongrede elde ettikleri başarının altında Urfa halkının MHP'ye olan teveccühünün soncu olduğunu söyledi, emeği geçenlere teşekkür etti.