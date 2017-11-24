MHP'den Arınç'a Zehir Zemberek Sözler: PKK ve FETÖ Muhibi!

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2017 Cuma 14:36

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bülent Arınç'ın "AK Parti MHP'lileşmemeli. Benim MHP'nin anladığı anlamda milliyetçiliğe itirazım var" şeklindeki sözlerine yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Büyükataman "Bülent Arınç yaptıklarıyla Türk siyasetinde değil ama muhakkak Türk siyasi tarihinde kendine hak ettiği yeri bulması gereken bir figürandır. Bir siyasetçinin kendisiyle en fazla ne kadar çelişebileceğini göstermek açısından Türk siyasi tarihinde emsalsiz bir yere sahiptir. Hatırlanacağı üzere; sert çıkışları ve bu sert çıkışların kendi genel başkanınca terbiye edilişi yine Türk siyasi tarihinin en acı, en trajik vakıalarındandı" dedi.

"PKKSEVER ARINÇ'IN…"

Arınç'a yönelik sert ifadeler kullanan MHP'li Büyükataman açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Siyasete yeniden atılmak için MHP üzerinden gündeme gelmeye çalışan, Türk siyasi tarihinin en büyük anti kahramanı Bülent Arınç'tır ve yeni nesil siyasetçiler için ne yapılmaması gerektiği konusunda en önemli tarihi kişiliktir.

Bülent Arınç katıldığı televizyon programında; 'zırva tevil götürmez' nev'inden açıklamalar yapmıştır.

Hatırlanacağı üzere; Bülent Arınç, Paris'te 3 PKK terör örgütü üyesinin öldürülmesinin ardından, 'Böyle ölmeyi hak etmediler' ve 'Üzüldüm' açıklamaları yapmış, bölücübaşını aklamaya çalışmış, terör örgütü üyelerinin dağa çıkmalarını kendince haklı bulmuştu. PKKsever Arınç'ın 'Türklük şuur ve gururunu, İslam ahlak ve faziletini' ilke edinen, şeref ve haysiyet mefhumlarının üzerine inşa edilmiş bir siyasi hareketi var eden sebepleri anlaması mümkün değildir."

"FETÖ MUHİBİ ARINÇ'IN…"

Arınç'ın açıklamalarına yanıt veren Büyükataman, Arınç'ın Fethullah Gülen'le ilgili sözlerini de hatırlattı. MHP'li isim şunları kaydetti:

"Bizim siyasetimizin öznesi Türk milletidir. Yegâne kuvvetimiz, varlık nedenimiz ve gelecekle ilgili kurduğumuz hayallerimizin esası Türk milletiyle ilgilidir. Sözümüz, ülkülerimiz, hedeflerimiz ve ilkelerimiz Türk milletiyle anlamlı olmaktadır. Milliyetçiliğimiz Türk milletiyle mana, ruh ve muhteva kazanmaktadır. PKK ve FETÖ muhibi Arınç'ın bunu idrak etmesini beklemiyoruz.

"ARINÇ SAYESİNDE KOZMİK ODAYA GİRİLDİ"

Bülent Arınç 'Fethullah Gülen hocaefendi Bir deniz feneri gibi yolumuzu aydınlatıyor.' diyen kişidir.7 Haziran'dan 1 ay önce çıkıp Ankara'nın parsel parsel satıldığını söyleyip 8 Haziran'da dut yemiş bülbüle dönen Arınç değil midir?

Sahte suikast yalanıyla Arınç sayesinde FETÖ, Türk Devletin mahremi olan Kozmik Oda'ya girmedi mi?

Bülent Arınç'ın sabıkalarını yazsak ciltlerce ansiklopedi olur. Bülent Arınç'ın açıklamaları; savunma değil, provokasyon, günah çıkarma değil, FETÖ'ye ümit olmaktır."

Bülent Arınç: Benim MHP'nin Anladığı Anlamda Milliyetçiliğe İtirazım Var

(sondakika.com)