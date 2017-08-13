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Milletvekili Cevheri'nin Babasının Cenazesi Toprağa Verildi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin babasının cenazesi, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 14:59
Milletvekili Cevheri'nin Babasının Cenazesi Toprağa Verildi

Akciğer kanseri nedeniyle dün hayatını kaybeden Ömer Cevheri'nin (87) cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkez Haliliye ilçesinde Kaysı Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, milletvekili Cevheri ve yakınları ile AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Harun Karacan, Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Milletvekili Cevheri ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Ömer Cevheri'nin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karaköprü ilçesi İlhan Mahallesi'ndeki aile kabristanında defnedildi.

 

(sondakika.com)

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