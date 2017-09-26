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Milletvekili Yüksel Son Yolculuğuna Uğurlandı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2017 Salı 22:58
Milletvekili Yüksel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dün geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yüksel'in (55) cenazesi, TBMM'deki törenin ardından, TBMM Başkanı  İsmail Kahraman, Başbakan  Binali Yıldırım ve ailesinin de bulunduğu uçakla  Ankara'dan  Gaziantep'e getirildi.

Yüksel'in Türk bayrağına sarılı naaşı, karayoluyla  Gaziantep'ten memleketi  Şanlıurfa'nın  Birecik ilçesindeki Ulu Cami'ye götürüldü.

Cenaze namazına Yüksel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcıları  Mehmet Şimşek, Recep  Akdağ ve  Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Ahmet Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu,  AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,  CHP Grup Başkanvekili  Levent Gök,  AK Parti milletvekilleri,  CHP milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri,  Gaziantep ve  Şanlıurfa protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan  Binali Yıldırım, Yüksel'in çocukları Sadettin ve Müslüm ile saf tuttu. Namazın ardından Başbakan Yıldırım ve bazı bakanların bir süre omuz verdikleri Yüksel'in tabutu cenaze arabasına alındı.

Cenaze töreni boyunca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Jülide Sarıeroğluile  Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı  Fatma Şahin ve AK Partili bazın kadın milletvekilleri, Yüksel'in eşi Kadriye Yüksel ile çocukları Sadettin, Müslüm ve Hayriye Yüksel'i teselli etmeye çalıştı.

Abdulkadir Yüksel'in naaşı daha sonra  Birecik Asri Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

TBMM Başkanı Kahraman ile Başbakan Yıldırım ve protokol üyeleri de defin işlemine katılarak Yüksel'in mezarı başında dua etti.

 

 

 

(sondakika.com)

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