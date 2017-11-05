Mimar ve Mühendisler Karaköprü'de Buluştu

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2017 Pazar 14:48

Karaköprü Belediyesi tarafından 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Yeni planlı alanlar tip imar yönetmeliği” konulu seminer düzenlendi. Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminerde, “Yeni planlı alanlar tip imar yönetmeliği” konusunda katılımcılara önemli bilgiler verildi. Seminere mimar, mühendis ve şehir plancılar yoğun ilgi gösterdi.

Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kudat, mimar ve mühendislere 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Yeni planlı alanlar tip imar yönetmeliği” ile ilgili bilgiler verildiğini belirterek, değişen yönetmelik maddelerinin açıklamalarıyla katılımcılara aktarıldığını ve böylelikle eksik kalan noktalarda mimar ve mühendislerin aydınlatıldığını dile getirdi. Başkan Yardımcısı Kudat seminere katılan tüm mimar, mühendis ve şehir plancılarına teşekkür etti.

Türkiye Mimarlar Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Murat Tepe ise yapılan seminerden ve bilgilendirmeden dolayı Karaköprü Belediyesine teşekkür ederek yeni yönetmelikle ilgili verilen bilgilerden faydalandıklarını söyledi.

Tepe, "1 Ekim'de yürürlüğe giren yeni imar yönetmeliği ile ilgili mimar ve mühendislerimizin kafasında soru işaretleri vardı. Karaköprü Belediyesinin yaptığı bu seminerle eğitimci hocamız yeni yönetmelikle ilgili aydınlatıcı bilgiler verdi. Bu güzel programı düzenlediği için Karaköprü Belediyesine mimar ve mühendislerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.