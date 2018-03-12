Minarede mahsur kalan atmaca kurtarıldı

Giriş Tarihi: 12 Mart 2018 Pazartesi 14:58

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesindeki Hızanoğlu Camisi'nin minaresindeki alemde dün bir atmacanın asılı durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Caminin bulunduğu sokakların dar olması nedeniyle itfaiye aracının minareye yanaşamaması üzerine ekipler, minarenin çevresinde iskele kurarak atmacayı bulunduğu yerden kurtardı.

Dikkatli bir şekilde minareden indirilen atmaca, ekipler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Cami imamı Veysi Çiftçi, yaptığı açıklamada, atmacanın iki gün önce aleme takıldığını ancak sokağın dar olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını bugün tamamlayabildiğini söyledi.

İskele kurularak minareden indirilen atmacanın görevlilere teslim edildiğini anlatan Çiftçi, itfaiye ekiplerine özverili çalışmaları için teşekkür etti.

AA