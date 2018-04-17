Minik öğrenci ölümden döndü

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:55

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde korşadan yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı.



Edinilen bilgiye göre, kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmek için ağaçlık alandan çıkarak birden yola çıkarak koşan 7 yaşındaki Ali M’ye plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Yaralanan Karaköprü İlköğretim Okulu öğrencisi Muhammed Ali M. ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

iha