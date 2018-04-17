Ana Sayfa Urfa Haberleri Minik öğrenci ölümden döndü

Minik öğrenci ölümden döndü

Şanlıurfa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan ilk okul öğrencisine araç çarptı.

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:55
Minik öğrenci ölümden döndü

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde korşadan yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmek için ağaçlık alandan çıkarak birden yola çıkarak koşan 7 yaşındaki Ali M’ye plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Yaralanan Karaköprü İlköğretim Okulu öğrencisi Muhammed Ali M. ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

iha

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık