Mısır Tarlasına Hava Aracı Düşmesi

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 11:42

İlçeye bağlı Yolbilen Mahallesi'nde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili tarlaya düşen predatorun enkazında Türk güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmaların ardından dün akşam saatlerinde Adana İncirlik Hava Üssü'nden bölgeye gelen ABD'li uzmanların çalışmaları devam ediyor.



Bölgeyi güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri ise giriş çıkışlara izin vermiyor.



Kaza kırım ekibi, düşmenin etkisiyle çevreye saçılan predatordaki incelemelerini tamamladıktan sonra hava aracının enkazını kaldıracak.



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi merkezine 5 kilometre mesafedeki Yolbilen köyüne dün saat 11.50 sıralarında İHA düşmüş, İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada aracın ABD Hava Kuvvetlerine bağlı predator olduğu belirtilmişti.

(sondakika.com)