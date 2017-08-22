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Mısır Tarlasına Hava Aracı Düşmesi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasına düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait İnsansız Hava Aracının (İHA) enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 11:42
Mısır Tarlasına Hava Aracı Düşmesi

İlçeye bağlı Yolbilen Mahallesi'nde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili tarlaya düşen predatorun enkazında Türk güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmaların ardından dün akşam saatlerinde  Adana  İncirlik Hava Üssü'nden bölgeye gelen  ABD'li uzmanların çalışmaları devam ediyor.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri ise giriş çıkışlara izin vermiyor.

Kaza kırım ekibi, düşmenin etkisiyle çevreye saçılan predatordaki incelemelerini tamamladıktan sonra hava aracının enkazını kaldıracak.

Şanlıurfa'nın  Viranşehir ilçesi merkezine 5 kilometre mesafedeki Yolbilen köyüne dün saat 11.50 sıralarında İHA düşmüş,  İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada aracın  ABD Hava Kuvvetlerine bağlı predator olduğu belirtilmişti.

 

(sondakika.com)

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