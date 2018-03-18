Motorsiklet zinciri parmaklarını koparttı

Giriş Tarihi: 18 Mart 2018 Pazar 21:29

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. Ömer A. isimli şahıs, seyir halindeyken motosikletin zincirine pantolonunun paçasını kaptırdı. Paçayı kurtarmak isteyen şahıs, elini zincire atınca parmaklarını kaptırdı. İki parmağı olay yerinde kopan şahıs, çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şahsın parmaklarının yeniden yerine dikilebilmesi için ameliyata alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA