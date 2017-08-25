Motosiklet Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2017 Cuma 16:08

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ara yoldan ana yola girmeye çalışan sürücüsü belirlenemeyen 63 E 3288 plakalı otomobile, Mustafa A. yönetimindeki 63 AN 828 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Mehmet K. yere çakılarak yaralandı. Vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

(sondakika.com)