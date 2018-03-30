Motosikletler otomobile çarptı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma 10:30

Bir motosikletin otomobilin altında kaldığı kazada yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale çevreyolunun Kısas kırsal Mahallesi kavşağında yaşandı. Kısas kırsal Mahallesi istikametinden Şanlıurfa merkeze giden Ömer E.’nin kullandığı 63 KG 965 plakalı motosiklet ile Salih T.’nin kullandığı 63 AP 035 plakalı motosiklet, ana yola girdikleri sırada Akçakale’den Şanlıurfa istikametine gitmekte olan 07 BAM 12 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil, ışıklarda bekleyen Mustafa Ç.’nin kullandığı 63 UF 214 plakalı otomobile çarptıktan sonra motosikletlerden birini altına aldı.

Otomobilin bir bölümü asılı kaldı

Kaldırımdaki yön levhasına çarparak durabilen otomobilin bir bölümü asılı kaldı. Kazada diğer motosiklet ise yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaza nedeniyle bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri motosikletteki Ömer E., Halil A. ve Salih T.’yeiilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Salih T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çekici yardımıyla otomobil kaldırılarak altındaki motosiklet çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

iha