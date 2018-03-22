MS Hemşireliği Sempozyumu Gaziantep'te yapılacak

Giriş Tarihi: 22 Mart 2018 Perşembe 10:45

Multipl Skleroz (MS) Hemşire Sempozyumu, 24-25 Mart tarihlerinde Gaziantep’te yapılacak.

Türkiye Multipl Skleroz Derneği Gaziantep Şubesinden yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından organize edilen sempozyumda, özellikle genç nüfusta görülen MS hastalığının tanı, tedavi ve rehabilitasyon sürecindeki bilimsel gelişmeler anlatılacak.

Gaziantep bir otelde gerçekleştirilecek sempozyumun düzenleme kurulu Prof. Taşkın Duman, Prof. Dr. Aylin Hengirmen Akçalı ve Doç. Dr. Murat Terzi’den oluşuyor. Sempozyuma Türkiye'nin dört bir yanından MS hastalığı alanındaki başarılı çalışmalarıyla bilinen yaklaşık 200 uzman, akademisyen ve hemşire katılacak.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Hengirmen Akçalı, MS'in, nöroloji dünyasında yıllardan beri en ciddi hastalıkların başında geldiğini belirtti.

Bu hasta grubuna hizmet veren hekimlerin özellikle klinik hemşire desteğine ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Akçalı, şunları kaydetti:

"MS konusunda Türkiye'de çok önemli çalışmalar yürütülüyor. MS ile ilgili hemen her şeyin, alanında en kıymetli öğretim üyeleri tarafından anlatılacağı, sözel ve poster sunumlarının yer alacağı ‘Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumu’na tüm meleklerimizi bekliyoruz. Tüm dünyada görülen bu hastalık artık tedavisi olmayan hastalıklar grubundan çıkarak tedavi edilebilir hastalıklar arasına girmiştir."

Akçalı, sempozyumun sonunda katılımcı hemşirelere yönelik “MS Hemşireliği Sınavı” yapılacağını, sınavda dereceye girecek 3 hemşireye özel ödüller verileceğini bildirdi.

AA