MTV Zammı 2018'de Alınacak Sıfır Araçlar İçin Geçerli

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2017 Pazartesi 09:46

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, tartışmalara neden olan MTV zammıyla ilgili, "Yanlış anlaşıldı, yüzde 40 MTV zammı 2018'de yeni alınacak sıfır arabalar için geçerli" dedi.



PİYASADAKİ ARABALAR ETKİLENMEYECEK



Şimşek, MTV zammını kimlerin ödeyeceğini çok net bir şekilde anlattı. Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre; şu an piyasadaki hiçbir arabanın bu zamdan etkilenmeyeceğini söyledi.



2018 YILINDA ALINACAK SIFIR ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ



Mehmet Şimşek, 2018 yılında alınacak "sıfır" otomobillerin vergisinin bu kapsama alındığını açıkladı.



MTV ZAMMI KİME GELDİ



Mehmet Şimşek, "MTV konusunda yanlış bilinen bir şey var. MTV, tamamen 2018'in başından itibaren alınacak sıfır araçlardan alınacak. Şu an aracı olanlar, normal şartlardaki artışlarla vergisini ödeyecek. Ticari taşıtları ilgilendirmiyor. 2018 yılında satın alınacak ikinci araçlarda MTV zammı söz konusu değil. Mevcut 21 milyon araç yüzde 40 vergiden etkilenmeyecek" dedi.

(haberler.com)