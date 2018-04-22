Müftü nikah kıydı belediye başkanı şahitlik yaptı

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 13:17

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Ardahan Müftüsü Şaban Kondi, ilk kez bir çifti evlendirdi.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen törene katılan Kondi, Yeliz Kasta ve Hakan Yıldırım çiftinin nikahını kıydı.

Çiftlere evlilikle ilgili tavsiyelerde bulunan ve dua eden Kondi, evlilik cüzdanını geline teslim etti.

Kondi, burada yaptığı konuşmada, TBMM'den çıkan yasayla Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiğini anımsatarak, Ardahan'da ilk uygulamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çiftler için şahitlik yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy da gelinin Şanlıurfa'dan geldiğini, bu nedenle Ardahan ve Şanlıurfa arasında bir bağ oluşacağını dile getirdi.

Evlilikte en önemli şeyin fedakarlık olduğuna vurgu yapan Köksoy, çiftlere mutlu olmaları için çift taraflı fedakarlığın şart olduğunu vurguladı.

Başkan Köksoy'un, "Bundan sonra herhalde müftülükle rekabete gireceğiz" şeklinde espri yapması üzerine Müftü Kondi, "Hayırlı işlerde rekabet güzeldir sayın başkanım." yanıtı verdi.

Nikah töreni, katılımcıların gelin ve damada mutluluk dilemesiyle sona erdi.