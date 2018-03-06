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Muhasebecilerden Başkan Çiftçi'ye ziyaret

Şanlıurfa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası yönetim kurulu üyeleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve SGK il müdürünü ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 6 Mart 2018 Salı 10:12
Muhasebecilerden Başkan Çiftçi'ye ziyaret

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi makamında ziyaret eden muhasebeciler, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, yerel yöneticiler olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şanlıurfa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Halil Akman da desteklerinden dolayı Çiftçi'ye teşekkür etti.

 

SGK İl Müdürü Ziyareti

Şanlıurfa Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı İbrahim Halil AKMAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri Muhasebeciler haftası kapsamında İl Müdürü İsmail ÜNLÜ yü makamında ziyaret etti.

 

Ünlü ile görüş alış verinde bulunuldu. Müdür Ünlü ziyaretten duyduğu menuniyeti dile getirdi. 

Akman'ın şahsında tüm muhasebecilere iyi çalışmalar dileğinde bulundu.

 

 

 

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