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Münir Özkul'un vefatı

İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul kariyerine 200'den fazla film sığdırdı,

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2018 Cuma 20:17
Münir Özkul'un vefatı
1     çok sayıda ödül aldı. Canlandırdığı "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızalarında yer etti. Vefatı, sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu.   AA
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