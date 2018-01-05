Münir Özkul'un vefatı

Drone" ile takip edilen tankerden kaçak sigara çıktı

DÜ hastanelerinde 843 bin 597 kişi muayene oldu

THY, 20+5 adet A350 için Airbus ile görüşmelere başlıyor

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