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Münir Özkul'un vefatı
Münir Özkul'un vefatı
İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul kariyerine 200'den fazla film sığdırdı,
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Giriş Tarihi:
5 Ocak 2018 Cuma 20:17
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çok sayıda ödül aldı. Canlandırdığı "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızalarında yer etti. Vefatı, sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu. AA
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