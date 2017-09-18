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Murat Başoğlu Hakkındaki İddianame Tamam! Ünlü Sunucunun 1 Yıl Hapsi İsteniyor

Yeğeni Burcu Başoğlu ile ilişki yaşadığı için hayasızca davranışlarda bulunmak suçundan 1 yıl hapsi istenen Murat Başoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2017 Pazartesi 16:13
Murat Başoğlu Hakkındaki İddianame Tamam! Ünlü Sunucunun 1 Yıl Hapsi İsteniyor

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

1 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde ikili hakkında hayasızca davranışlarda bulunmak iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İddianame Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İlk duruşmanın 28 Kasım günü yapılacağı öğrenildi.

Murat Başoğlu'nun görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü;



 

(sondakika.com)


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