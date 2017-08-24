Murat Başoğlu'nun Birlikte Yakalandığı Yeğeni: Amcamla Daha Kötü Fotoğraflar Var

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 07:42

Ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun teknede eşini aldattığı kadının özbeöz yeğeni olduğu kanıtlandı. Yeğen Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı skandalın ardından boşanma davası açtı. Dava dosyasında Burcu Başoğlu'nun eşini ikna etmek için "daha kötü fotoğraflar" dediği ifadeler yer aldı.

"BENİM EĞİLDİĞİM, AMCAMIN ARKAMDA OLDUĞU FOTOĞRAFLAR VAR"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tarafların, Murat Başoğlu'nun evinde bir araya geldiğinin belirtildiği dilekçede, "Hande Hanım, eşi Murat Başoğlu'na 'açıklama yapmanız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz gizli gizli, anlatmayacak mısınız?' diye ısrar etmiştir. Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'ya dönerek, 'Burcu, artık gösteriyorum, ne yapayım' deyip, telefonundan bir fotoğraf göstermiştir. Bu durum sonrasında Selçuk Kabadayı, evden ayrılırken, Burcu Başoğlu Kabadayı eşine, 'Başka fotoğraflar var. Benim eğilirken durduğum, arkamda amcamın olduğu fotoğraflar da çıkacak. Çok rezillik çıkacak. Sen de artık beni boşarsın' demiştir." ifadeleri yer aldı.

AMCASININ ÖPTÜĞÜNÜ, KENDİSİNİN DE KARŞILIK VERDİĞİNİ İTİRAF ETMİŞ

(haberler .com)