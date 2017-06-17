Müsiad Urfa'da İftar Yemeği Verdi

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 03:27

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "İstikrar ve büyüme hedefleri doğrultusunda ne zaman olumlu bir gelişme olsa hemen farklı olayların ortaya çıkmasını MÜSİAD olarak asla tesadüf olarak görmüyoruz." dedi.



MÜSİAD Şanlıurfa Şubesince bir otelde düzenlenen iftar programına katılan Kaan, konuşmasında bölgenin kaderinin yeniden yazılmaya çalışıldığı bir dönemden geçildiğini belirterek, hiç hesapta olmayan bir Katar gündemi oluşturulduğunu söyledi.



Müslüman ülkelerin bir gecede Katar'a tavır aldığını, kardeşliği ve ümmet olma bilincini kuvvetlendirmek isterken kardeşlerin birbirine sırtını döndüğünü gördüklerini aktaran Kaan, "Çabalarımızın boşa çıktığını görmek bir yana, dünyanın dikkatle bu bölgeyi takip ettiğini görmek çok acı. Kimseye bu fırsatı vermemeliyiz. Tekrar tekrar söylemekten yorulmayacağız biz kardeşiz. Aramıza nifak sokulmasına izin vermeyelim. Bizim Müslüman olarak birbirimize küsme lüksümüz yok. En kısa zamanda bu tavırdan geri dönülmesini temenni ediyorum." dedi.



"Yeni senaryolar devreye konulmak isteniyor"



Yeni oyunlar ve yeni senaryoların devreye konulmak istendiğine dikkat çeken Kaan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"MÜSİAD olarak ülkenin etrafında oluşan ateş çemberine rağmen milli duruşa karşı iç ve dış mihraklarla birlikte iş tutanların nerelerde ve kimler tarafından kullanıldığının milletimiz tarafından çok iyi bilindiğine olan inancımız tamdır. İstikrar ve büyüme hedefleri doğrultusunda ne zaman olumlu bir gelişme olsa hemen farklı olayların ortaya çıkmasını MÜSİAD olarak asla tesadüf olarak görmüyoruz. Ekonomik gelişmelerin olumlu yönde harekete geçtiği, yüzde 5 büyümenin yeni açıklandığı bir dönemde Türkiye'nin manipüle edilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz."



Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu anlatan Kaan, hukukun üstünlüğü ve bağımsızlığının herkes için geçerli olduğunun tartışılmaz olduğunu dile getirdi.



Kimsenin ünvanı, ekonomik, siyasi gücü ve mesleğinin adaletin tecellisi bakımından ona bir avantaj sağlayamayacağını belirten Kaan, "Herkes yargının önünde eşittir ve eşit olmak zorundadır. Yargı da kişilere ve başka kişilerin etki ve yönlendirmelerine göre karar verme hakkına sahip değildir. Ülkemizin ekonomik ve siyasi istikrarını bozmak için değişik zamanlarda ortaya konulan senaryoların yeni versiyonları piyasaya sürülmeye çalışılmakta, huzur ve güven ortamının bozulması için de marjinal güçler devreye sokulmak istenmektedir. Bu amaçlara siyasiler, siyasi partiler ve ekonomik çevreler alet olmamalıdır. " ifadelerini kullandı.



Her zaman olduğu gibi bugün de sorunun çözüm yollarının sokakta, asfaltta, yolda değil milletin kendilerini temsil etsin diye gönderdiği TBMM'de olduğunu ifade eden Kaan, "Kimse kendi istikbali ve siyasi kaygıları nedeniyle ülke üzerinde oynanan oyunları görmezlikten gelerek bu tür provokasyonlara sebep olacak, zemin hazırlayacak hareketler içinde olma hakkına da sahip değildir. Çözüm yollarda değil millet iradesinin üstünlüğünde, kullanılmasında ve uygulanmasındadır." diye konuştu.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, MÜSİAD Şube Başkanı Mahmut Barut ile çok sayıda iş adamının katıldığı program, katılımcılara plaket verilmesiyle sona erdi.

(sondakika.com)