MÜSİAD'dan, Girişimcilik Kursu

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2017 Salı 16:54

Beşinci dönemi de başarı ile sonuçlanan kursun sonuçlanması ile beraber 2016 yılından bu yana 150 genç girişimciye geleceğin yolu açılmış olacak.

Uzman Eğitimci Mehmet İnat tarafından verilen kursun ilk gününde kursiyerlere başarı temennisinde bulunan MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkan Yardımcısı Cemal Mesçi, devletin genç girişimcilere sunmuş olduğu bu önemli katkının çok değerli olduğunu,günümüzde babanın öz evladına bile veremeyeceği desteği devletimizin verdiğini,bunun da iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.İş hayatında ki tecrübelerini de aktaran Mesçi,kurs bitimi ile birlikte hazırlanacak iyi projelerle ortaya çıkacak güzel işleri şimdiden görür gibi olduklarını,bundan sonraki iş hayatlarında başarı temenni ettiklerini de sözlerine ekledi.

Şube Başkan Yardımcısı Cemal Mesçi, talep oldukça MÜSİAD'ın bu gibi kurslara devam edeceğini de belirtti. Uzman Eğitimci Mehmet İnat'ta; Başkan Yardımcısı Cemal Mesçi'nin sözlerine katıldığını, kursun külfetli bir iş olduğunu Allah rızası gözetilerek geleceğin iş adamlarına destek olma adına bu gibi eğitim kurslarına destek olan MÜSİAD'a ve değerli yönetim kuruluna teşekkür ediyorum."dedi.