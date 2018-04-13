Giriş Tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma 09:50

Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları’ konulu uluslararası sempozyumda konuşan HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Nakit alan çiftçi üretime yönelmez. Bizim üretimi arttırmamız için desteklemelerin, nakit yerine teşvik edici yöntemlerle, üretim sonunda ürünün kalitesine göre çiftçiye ödememiz lazım" dedi.



Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Harran Üniversitesinin işbirliğiyle düzenlenen ‘Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları’ konulu uluslararası sempozyum başladı.



Açılış konuşmalarını yapan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, "2018 yılı içerisinde Atatürk Araştırma Merkezinin ikinci büyük ilmi etkinliğini Harran Üniversitesi çatısı altında gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları konulu bu sempozyumda pek çok bilim insanımız bu alanda hem problemlere değinecekler, hem de bu alanlarla ilgili çözüm önerileri sunacaklardır. Zengin bir nüfusa sahip ülkemizde tarımla ilgili problemlerin neler olduğunun teşhisinde ve çözüm önerileri bulma yolunda bu sempozyumun sonunda küçük de olsa önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Kurumlarımız arasında işbirliği ile düzenlediğimiz sempozyumun başarılı geçmesini diliyorum” dedi.



Sempozyumu düzenleyen Atatürk Araştırma Merkezine teşekkür eden Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Müjde Sakar ise “Bugün burada tarihsel süreçte Türkiye’de tarım politikaları ve ülke ekonomisine katkıları ile ilgili son derece anlamlı bir sempozyum gerçekleştirilecek. Birbirinden değerli bilim insanları konuyla ilgili görüşlerini bizlerle paylaşacaklar. Bildirileriyle akademik anlamda bizlere yeni perspektifler sunacak olan siz değerli bilim insanlarına ve yoğun bir tempoda pozitif enerjilerini bizden esirgemeyen görünmez kahramanlarımız öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Nakit alan çiftçi üretime yönelmez"



Dünyanın hiçbir yerinde çiftçiye nakit ödemesi yapılmadığına dikkat çeken Harran Üniversitesi (HRÜ) Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Nakit alan çiftçi üretime yönelmez. Bizim üretimi arttırmamız için desteklemelerin, nakit yerine teşvik edici yöntemlerle, üretim sonunda ürünün kalitesine göre çiftçiye ödememiz lazım. AR-GE yoğunluklu üretim için bunun şart olduğu kanaatindeyim. Sempozyumda bu konulara da dikkat çekilmesi gerektiğini düşüyorum” diye konuştu.



Açılış konuşmalarından sonra verilen aranın ardından sempozyuma geçildi. 3 gün devam edecek olan sempozyumda, Tarım Politikaları, Osmanlıdan Cumhuriyete Tarım Politikaları, Türkiye’de Tarım ve Çiftçi Örgütlenmesi, Tarımsal Kalkınma Önerileri ve Tarımda Temel Meseleler gibi bir çok konuda oturumlar yapılacak.



Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, GAP İdaresi Bölge Müdürü Hasan Kılıç, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, dekan yardımcıları, akademik personeller ile çok sayıda öğrenci katıldı.



