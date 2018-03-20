Narlıdere Kavşağı 11 Nisan’da trafiğe açılıyor

Giriş Tarihi: 20 Mart 2018 Salı 16:23

Kent merkezi ile havaalanı arasında ışıksız trafik akışını sağlamak amacıyla 7 ayrı köprülü kavşak yapmayı planlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamlamak üzere olduğu Narlıdere Köprülü Kavşağı, 11 Nisan Urfa’nın Kurtuluş Yıl Dönümü etkinliklerinde trafiğe açılacak.



Şehir içi ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla Şanlıurfa tarihinin ilk 50 metrelik bulvarlarını yapan, çelik köprüler ve yeni yol açma çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere Köprülü Kavşağında sona doğru gelindi. Alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kavşağın 11 Nisan tarihinde trafiğe açılacağını söyledi. Çiftçi açıklamasında, “Büyükşehir Belediye Başkanlığımız gerek ulaşım anlamında gerekse yol ve köprülü kavşak kısmında çok büyük projelere imza atıyor. Bu projeler hem çevre yollarımızın trafiğini rahatlatacak hem de GAP Bulvarımızın transit bir şekilde otoban ve havaalanına geçişini sağlayacak. Narlıdere Köprülü Kavşağımız 11 Nisan gibi alt tarafta artık tamamıyla trafiğe açacağız. Şanlıurfa’nın ulaşımına, trafiğine devrim niteliğinde el atılıyor. Bunu sözde tutmuyoruz. En zor alanları çalışıyoruz. Dolayısıyla bu çalışmalarımız geleceğin Şanlıurfa’sını ortaya çıkarıyor. Gerek yüklenici firmamız gerekse fen işleri daire başkanlığımız ve ulaşım daire başkanlığımız hepsi el birliği ile kentin en büyük projelerini büyükşehir belediyesi ile alana yansıtmış oluyorlar” diye konuştu.



Karaköprü’nün her iki yakası birbirine bağlanacak



Çardaklıkaya Bulvarı ile Karaköprü ilçesinin önemli damarlarından biri olan Yeşiloğlu Bulvarına geçiş sağlayan İbrahim Kolsuzoğlu Bulvarını birbirine bağlayacak olan Narlıdere Köprülü Kavşağı, Diyarbakır yolunun ayırdığı Karaköprü’nün iki yakası arasında kesintisiz bir ulaşım imkanı sağlayacağı bekleniyor.



Aynı güzergahta 7 köprülü kavşak yer alıyor



Çiftçi’nin projelerinin başında yer alan ulaşım sorunu doğrultusunda Diyarbakır yol aksında kent merkezi ile havaalanı arasında ışıksız trafik akışını sağlamayı hedefleyen büyükşehir belediyesi, güzergahta 7 ayrı köprülü kavşak yapmayı planlıyor.



