Nasıl bir Şanlıurfa görmek istiyorsunuz

Giriş Tarihi: 12 Mart 2018 Pazartesi 14:23

Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın her alanında daha da etkin olabilmesi için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, bu kez Kent Konseyi ile birlikte yine kadınlara yönelik ‘Nasıl Bir Şanlıurfa Görmek İstiyorsunuz?’ buluşması düzenliyor.



Genci, yaşlısı, erkeği ve kadını ile birlikte ortak paydada ‘Değişen Ve Gelişen Bir Şanlıurfa’ hedefi ile projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi ortaklığıyla kadınlara yönelik ‘Nasıl Bir Şanlıurfa Görmek İstiyorsunuz?’ buluşması gerçekleştirecek. Kadınlardan gelecek fikir ve önerileri değerlendirecek olan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle bu yöndeki projelerine daha da ağırlık verecek. Şanlıurfalı kadınların şehre yönelik düşünceleri ve beklentilerinin de ele alınacağı buluşma 17 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenecek.



BAŞKAN ÇİFTÇİ’DEN TÜM KADINLARA DAVET



Şanlıurfa’nın gelişiminde kadınların fikirlerine ihtiyaçları olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm Şanlıurfalı kadınları buluşmaya davet etti. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 8 kadın destek merkezinin yanı sıra sosyal hayata yönelik uygulamalarla tüm kadınlara ulaşmak istediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, “Gelişim tek taraflı olmaz. Bu bilinçle biz şehrimizin değişim ve gelişiminde gençlerimizin de kadınlarımızın da sesine, düşüncesine ihtiyacımız duyuyoruz. El ele vererek ortak paydada neler yapabileceğimizin ele alınacağı bu güzel buluşmaya tüm kadınlarımız tekrardan davet ediyorum” dedi.