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Nehre uçan otomobili ağaç kurtardı

Şanlıurfa’da dağdan koparak yola düşen kaya parçalarına çarpan otomobilin Fırat Nehri’ne düşmesini ağaçlar engelledi.

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2017 Pazartesi 10:49
Nehre uçan otomobili ağaç kurtardı

Edinilen bilgiye göre kaza,  Şanlıurfa'nın  Birecik ilçesi ile  Halfeti ilçesi arasında bulunan Saha Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, dağdan koparak yola düşen kaya parçalarına çarpan Ali Ş.'nin kullandığı 27 ND 147 plakalı otomobil,  Fırat Nehri'ne yuvarlandı. Yoldan çıktıktan sonra kayan otomobilin suya düşmesini ağaç engelledi.

Araç sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken otomobil vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı. Otomobil sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

 

 

(sondakika.com)

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