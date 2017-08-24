Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 08:05

Nejat İşler ve Yiğit Özşener Kaybedenler Kulübü'nün 2. Filminde Rol Alacak

15 saat önce

Kaybedenler Kulübü 2011'de gösterime girdiğinde pek çok hayran kitlesi elde etmişti. Filmin ikincisi çekilecek ve başrollerde yine Nejat İşler ve Yiğit Özşener yer alacak.

Başrollerinde Nejat İşler, Yiğit Özşener, Ahu Türkpençe'nin yer aldığı Kaybedenler Kulubü filminin ikincisi Kaybedenler Kulubü Yolda'nın çekimine başlanacak.

FİLMİN İLKİ ÇOK SEVİLMİŞTİ

Nejat İşler ile Yiğit Özşener'i buluşturan ' Kaybedenler Kulübü' filmi, 25 Mart 2011'de gösterime girmiş ve toplam 25 hafta gösterimde kaldığı salonlarda 485 bin 580 gişe ve 4 milyon 558 bin TL hasılat elde etmişti.

NEJAT İŞLER VE YİĞİT ÖZŞENER YENİDEN BİR ARADA

Tolga Örnek'in rejisiyle sinemaseverlerden tam not alan fenomen filmin şimdi ikincisi geliyor. Bu kez ' Kaybedenler Kulübü Yolda' adıyla çekilecek filmi Mehmet Ada Öztekin yönetecek. TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği sinema filminde iki radyocu yakın arkadaş olan Kaan ve Mete'ye yine Nejat İşler ile Yiğit Özşener hayat verecek.

ÇEKİMLER EKİMDE BAŞLAYACAK

Kaybedenler Kulübü Yolda'nın çekimleri Ekim ayının ilk haftası başlayacak. Cast çalışmaları devam eden filmde iki kafadar yine akıllarına estiği gibi seyahat edip yeni maceralara yelken açacak.

Nejat İşler ve Yiğit Özşener Kaybedenler Kulübü'nün 2. Filminde Rol Alacak

15 saat önce

Kaybedenler Kulübü 2011'de gösterime girdiğinde pek çok hayran kitlesi elde etmişti. Filmin ikincisi çekilecek ve başrollerde yine Nejat İşler ve Yiğit Özşener yer alacak.

Başrollerinde Nejat İşler, Yiğit Özşener, Ahu Türkpençe'nin yer aldığı Kaybedenler Kulubü filminin ikincisi Kaybedenler Kulubü Yolda'nın çekimine başlanacak.

FİLMİN İLKİ ÇOK SEVİLMİŞTİ

Nejat İşler ile Yiğit Özşener'i buluşturan ' Kaybedenler Kulübü' filmi, 25 Mart

2011'de gösterime girmiş ve toplam 25 hafta gösterimde kaldığı salonlarda 485 bin 580 gişe ve 4 milyon 558 bin TL hasılat elde etmişti.

NEJAT İŞLER VE YİĞİT ÖZŞENER YENİDEN BİR ARADA

Tolga Örnek'in rejisiyle sinemaseverlerden tam not alan fenomen filmin şimdi ikincisi geliyor. Bu kez ' Kaybedenler Kulübü Yolda' adıyla çekilecek filmi Mehmet Ada Öztekin yönetecek. TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği sinema filminde iki radyocu yakın arkadaş olan Kaan ve Mete'ye yine Nejat İşler ile Yiğit Özşener hayat verecek.

ÇEKİMLER EKİMDE BAŞLAYAC

Kaybedenler Kulübü Yolda'nın çekimleri Ekim ayının ilk haftası başlayacak. Cast çalışmaları devam eden filmde iki kafadar yine akıllarına estiği gibi seyahat edip yeni maceralara yelken açacak.

(sondakika.com)