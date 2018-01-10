Nemrut Dağı'nı geçen yıl 91 bin kişi ziyaret etti

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:15

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykelleriyle özellikle kültür meraklılarının ilgisini çekiyor.

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve "Güneşin doğuşunun ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'nı geçen yıl 91 bin 573 kişi gezdi.

Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından turiste ev sahipliği yapan otantik mekanda geçen haftadan bu yana etkili olan kar yağışının 25 santimetrenin üzerine çıkması nedeniyle ziyaret gerçekleştirilemiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, gazetecilere açıklamasında geçen yıl 91 bin 573 kişinin Nemrut Dağı'nı ziyaret ettiğini, bunlardan 6 bininin yabancı turist olduğunu kaydetti.

Ekinci, Nemrut Dağı'na şu anda ziyaret yapılamadığını, 15 Mart'tan itibaren misafirlerini ağırlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

AA